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Прилипухов Антон Трофимович

Место рождения

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прилипухов Трофим

Мать: не указана

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
08.11.1865 ст.

Жена: Прилипухова (Котова) Евдокия Фроловна

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.01.1868

Дочь: Прилипухова Меланья Антоновна

Мать ребёнка: Прилипухова (Котова) Евдокия Фроловна

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.05.1869

Дочь: Прилипухова Ефросинья Антоновна

Мать ребёнка: Прилипухова (Котова) Евдокия Фроловна

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.02.1871

Сын: Прилипухов Феодор Антонович

Мать ребёнка: Прилипухова (Котова) Евдокия Фроловна

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.06.1872

Сын: Прилипухов Иван Антонович

Мать ребёнка: Прилипухова (Котова) Евдокия Фроловна

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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