Прилипухов Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилипухов Трофим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прилипухов Антон Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Петровка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснова Анна Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прилипухов Терентий Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно