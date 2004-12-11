Телелюева (Косова?(Моисеева)) Пелагея Степановна
Место рожденияКлючищи, Нижегородская область, Россия
Дата рождения08.10.1888
Дата смерти28.01.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.12.1909
Сын: Телелюев (груздев) Евгений Семёнович
Отец ребёнка: Телелюев (груздев) Семён Андреевич
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
14.04.1914
Дочь: Валявина Мария Семёновна
Отец ребёнка: Телелюев (груздев) Семён Андреевич
Рождение ребёнка
25.12.1920
Дочь: Архипова Анфея Семёновна
Отец ребёнка: Телелюев (груздев) Семён Андреевич
Рождение ребёнка
24.10.1924
Сын: Телелюев Алексей Семёнович
Отец ребёнка: Телелюев (груздев) Семён Андреевич
Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Рождение ребёнка
24.10.1924
Дочь: Целюнова Зинаида Семёновна
Отец ребёнка: Телелюев (груздев) Семён Андреевич
Смерть
28.01.1964
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область