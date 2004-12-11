Телелюева (Косова?(Моисеева)) Пелагея Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюева (Косова?(Моисеева)) Пелагея Степановна

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Место рождения

Ключищи, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

08.10.1888

Дата смерти

28.01.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1888

Отец: Степан

Мать: Агафья

Ключищи, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
01.12.1909

Сын: Телелюев (груздев) Евгений Семёнович

Отец ребёнка: Телелюев (груздев) Семён Андреевич

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
14.04.1914

Дочь: Валявина Мария Семёновна

Отец ребёнка: Телелюев (груздев) Семён Андреевич

Рождение ребёнка
25.12.1920

Дочь: Архипова Анфея Семёновна

Отец ребёнка: Телелюев (груздев) Семён Андреевич

Рождение ребёнка
24.10.1924

Сын: Телелюев Алексей Семёнович

Отец ребёнка: Телелюев (груздев) Семён Андреевич

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Рождение ребёнка
24.10.1924

Дочь: Целюнова Зинаида Семёновна

Отец ребёнка: Телелюев (груздев) Семён Андреевич

Смерть
28.01.1964
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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