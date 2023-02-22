Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1888
Дочь: Телелюева Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Степан
Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.12.1902
Дочь: Петрова Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Степан
Смерть
Неизвестно