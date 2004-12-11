Валявина (Телелюева) Мария Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1914
Дата смерти11.12.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1914
Рождение ребёнка
25.07.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валявин Михаил Прокофьевич
Россия
Рождение ребёнка
18.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валявин Михаил Прокофьевич
Смерть
11.12.2004
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область