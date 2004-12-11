Валявина (Телелюева) Мария Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валявина (Телелюева) Мария Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1914

Дата смерти

11.12.2004

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1914

Отец: Телелюев (груздев) Семён Андреевич

Мать: Телелюева Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
25.07.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валявин Михаил Прокофьевич

Россия
Рождение ребёнка
18.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валявин Михаил Прокофьевич

Смерть
11.12.2004
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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