Валявин Михаил Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1912
Дата смерти17.04.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1912
Рождение ребёнка
25.07.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валявина Мария Семёновна
Россия
Рождение ребёнка
18.07.1947
Сын: Валявин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Валявина Мария Семёновна
Смерть
17.04.1985
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область