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Валявин Михаил Прокофьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1912

Дата смерти

17.04.1985

Пол

Мужской

Отец

Около 1883 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1947 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1912

Отец: Валявин Прокопий Егорович

Мать: Валявина Дарья Егорьевна(Ефремовна?)

Рождение ребёнка
25.07.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валявина Мария Семёновна

Россия
Рождение ребёнка
18.07.1947

Сын: Валявин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Валявина Мария Семёновна

Смерть
17.04.1985
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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