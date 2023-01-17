Валявина Дарья Егорьевна(Ефремовна?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалявина Дарья Егорьевна(Ефремовна?)

Валявина Дарья Егорьевна(Ефремовна?)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Около 1956

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1903

Дочь: Караштина Мария Прокопьевна

Отец ребёнка: Валявин Прокопий Егорович

Рождение ребёнка
07.10.1905

Дочь: Астафьева Пелагея Прокопьевна

Отец ребёнка: Валявин Прокопий Егорович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Валявин Пётр Прокофьевич

Отец ребёнка: Валявин Прокопий Егорович

Рождение ребёнка
22.05.1912

Сын: Валявин Михаил Прокофьевич

Отец ребёнка: Валявин Прокопий Егорович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Валявин Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Валявин Прокопий Егорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Около 1956
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close