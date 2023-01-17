Валявина Дарья Егорьевна(Ефремовна?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиОколо 1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1903
Дочь: Караштина Мария Прокопьевна
Отец ребёнка: Валявин Прокопий Егорович
Рождение ребёнка
07.10.1905
Дочь: Астафьева Пелагея Прокопьевна
Отец ребёнка: Валявин Прокопий Егорович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Валявин Прокопий Егорович
Рождение ребёнка
22.05.1912
Сын: Валявин Михаил Прокофьевич
Отец ребёнка: Валявин Прокопий Егорович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Валявин Прокопий Егорович
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Около 1956