Астафьева (Валявина) Пелагея Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1905
Дата смерти13.03.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1905
Рождение ребёнка
10.02.1929
Дочь: Думнова Нина Фёдоровна
Отец ребёнка: Астафьев Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
28.03.1934
Сын: Астафьев Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Астафьев Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Астафьев Фёдор Иванович
Смерть
13.03.1993
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область