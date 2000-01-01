Астафьева (Валявина) Пелагея Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева (Валявина) Пелагея Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1905

Дата смерти

13.03.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1905

Отец: Валявин Прокопий Егорович

Мать: Валявина Дарья Егорьевна(Ефремовна?)

Рождение ребёнка
10.02.1929

Дочь: Думнова Нина Фёдоровна

Отец ребёнка: Астафьев Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
28.03.1934

Сын: Астафьев Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Астафьев Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
01.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Астафьев Фёдор Иванович

Смерть
13.03.1993
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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