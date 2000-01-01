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Астафьев Фёдор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1903

Дата смерти

07.08.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1903

Отец: Астафьев Иван Алексеевич

Мать: Астафьева Мария Якимовна

Рождение ребёнка
10.02.1929

Дочь: Думнова Нина Фёдоровна

Мать ребёнка: Астафьева Пелагея Прокопьевна

Рождение ребёнка
28.03.1934

Сын: Астафьев Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Астафьева Пелагея Прокопьевна

Рождение ребёнка
01.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Астафьева Пелагея Прокопьевна

Смерть
07.08.1970
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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