Астафьев Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1903
Дата смерти07.08.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1903
Отец: Астафьев Иван Алексеевич
Мать: Астафьева Мария Якимовна
Рождение ребёнка
10.02.1929
Дочь: Думнова Нина Фёдоровна
Мать ребёнка: Астафьева Пелагея Прокопьевна
Рождение ребёнка
28.03.1934
Сын: Астафьев Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Астафьева Пелагея Прокопьевна
Рождение ребёнка
01.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Астафьева Пелагея Прокопьевна
Смерть
07.08.1970
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область