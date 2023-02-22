Астафьев Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Астафьев ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
05.12.1890
Сын: Астафьев Николай Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.09.1903
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно