Астафьев Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьев Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Астафьев ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
05.12.1890

Сын: Астафьев Николай Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.09.1903

Сын: Астафьев Фёдор Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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