Валявин Иван Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти?.10.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Валявин Прокопий Егорович
Мать: Валявина Дарья Ефимовна
Рождение ребёнка
22.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валявина Александра Герасимовна
Рождение ребёнка
16.12.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валявина Александра Герасимовна
Военная служба
1941
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Сосновский РВК
Работа или профессия
Неизвестно
Тракторист
Смерть
?.10.1942
Причина смерти: На войне, пропал без вести