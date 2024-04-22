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Валявин Иван Прокопьевич

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

?.10.1942

Пол

Мужской

Отец

Около 1883 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Валявин Прокопий Егорович

Мать: Валявина Дарья Ефимовна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валявина Александра Герасимовна

Рождение ребёнка
16.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валявина Александра Герасимовна

Военная служба
1941
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Сосновский РВК
Работа или профессия
Неизвестно
Тракторист
Смерть
?.10.1942
Причина смерти: На войне, пропал без вести
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