Караштина (Валявина) Мария Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1903
Дата смерти07.03.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1903
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
09.07.1930
Рождение ребёнка
21.06.1933
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1939
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
07.03.1988