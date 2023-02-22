Караштина (Валявина) Мария Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караштина (Валявина) Мария Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1903

Дата смерти

07.03.1988

Пол

Женский

Отец

Около 1883 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1903

Отец: Валявин Прокопий Егорович

Мать: Валявина Дарья (Ефремовна?)

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Караштин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Караштин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
09.07.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Караштин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
21.06.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Караштин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Караштин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Караштин Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Караштин Василий Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
07.03.1988
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