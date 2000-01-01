Караштин Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
09.07.1930
Рождение ребёнка
21.06.1933
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1939
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
РККА
Смерть
Неизвестно