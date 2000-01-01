Караштин Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караштин Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

1858 г.р.

Жена

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Караштин Василий Иванович

Мать: Караштина Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Караштина Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Караштина Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
09.07.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Караштина Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
21.06.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Караштина Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Караштина Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Караштина Мария Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Караштина Мария Прокопьевна

Военная служба
Неизвестно
РККА
Смерть
Неизвестно
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