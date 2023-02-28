Караштина (Вершинина) Евдокия Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Бракосочетание
06.02.1876
Рождение ребёнка
21.11.1881
Сын: Караштин (отроков) Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Караштин Василий Иванович
Хвощевка, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.01.1885
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Караштин Василий Иванович
Рождение ребёнка
19.08.1886
Отец ребёнка: Караштин Василий Иванович
Рождение ребёнка
18.04.1888
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Караштин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Караштин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Караштин Василий Иванович
Смерть
Неизвестно