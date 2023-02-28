Караштина (Вершинина) Евдокия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караштина (Вершинина) Евдокия Гавриловна

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Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Вершинин Гавриил Дмитриев

Мать: Вершинина Ирина Филиппова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
06.02.1876

Муж: Караштин Василий Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.11.1881

Сын: Караштин (отроков) Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Караштин Василий Иванович

Хвощевка, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.01.1885

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Караштин Василий Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.08.1886

Сын: Караштин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Караштин Василий Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.04.1888

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Караштин Василий Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Караштин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Караштин Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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