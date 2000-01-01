Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1888

Дочь: Телелюева Пелагея Степановна

Мать ребёнка: Агафья

Ключищи, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
06.12.1902

Дочь: Петрова Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Агафья

Смерть
Неизвестно
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