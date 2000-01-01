Вшивцев Макар Лукянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Вшивцев Лука Сидорович
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Вшивцева Феврония Ильина
Рождение ребёнка
09.12.1753
Дочь: Анна Макаравна
Мать ребёнка: Вшивцева Феврония Ильина
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Гликерия Макаравна
Мать ребёнка: Вшивцева Феврония Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Феврония Ильина
Место жительства
Неизвестно
д. Вшивцевы (при речке Лемехе)
Смерть
После 1764