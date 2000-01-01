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Вшивцев Макар Лукянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Вшивцев Лука Сидорович

Мать: Вшивцева Агафья Устиновна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Вшивцев Абрам Макарович

Мать ребёнка: Вшивцева Феврония Ильина

Рождение ребёнка
09.12.1753

Дочь: Анна Макаравна

Мать ребёнка: Вшивцева Феврония Ильина

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Гликерия Макаравна

Мать ребёнка: Вшивцева Феврония Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Феврония Ильина

Место жительства
Неизвестно
д. Вшивцевы (при речке Лемехе)
Смерть
После 1764
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