Вшивцева Агафья Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Агафья Устиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1679

Дата смерти

После 1716

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1710

Сын: Вшивцев Карп Лукянович

Отец ребёнка: Вшивцев Лука Сидорович

Рождение ребёнка
1725

Сын: Вшивцев Михаил Лукянович

Отец ребёнка: Вшивцев Лука Сидорович

Рождение ребёнка
1729

Сын: Вшивцев Макар Лукянович

Отец ребёнка: Вшивцев Лука Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Лука Сидорович

Место жительства
Неизвестно
д. Вшивцевы (при речке Лемехе)
Смерть
После 1716
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