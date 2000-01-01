Вшивцева Агафья Устиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1679
Дата смертиПосле 1716
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1710
Отец ребёнка: Вшивцев Лука Сидорович
Рождение ребёнка
1725
Отец ребёнка: Вшивцев Лука Сидорович
Рождение ребёнка
1729
Отец ребёнка: Вшивцев Лука Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Вшивцевы (при речке Лемехе)
Смерть
После 1716