Вшивцев Лука Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Лука Сидорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1676

Дата смерти

1739

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: Вшивцев Сидор Лемехи

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1710

Сын: Вшивцев Карп Лукянович

Мать ребёнка: Вшивцева Агафья Устиновна

Рождение ребёнка
1725

Сын: Вшивцев Михаил Лукянович

Мать ребёнка: Вшивцева Агафья Устиновна

Рождение ребёнка
1729

Сын: Вшивцев Макар Лукянович

Мать ребёнка: Вшивцева Агафья Устиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Агафья Устиновна

Место жительства
Неизвестно
д. Вшивцевы (при речке Лемехе)
Смерть
1739
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