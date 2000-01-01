Вшивцев Лука Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1676
Дата смерти1739
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676
Отец: Вшивцев Сидор Лемехи
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1710
Мать ребёнка: Вшивцева Агафья Устиновна
Рождение ребёнка
1725
Мать ребёнка: Вшивцева Агафья Устиновна
Рождение ребёнка
1729
Мать ребёнка: Вшивцева Агафья Устиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Вшивцевы (при речке Лемехе)
Смерть
1739