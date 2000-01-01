Вшивцев Карп Лукянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Вшивцев Лука Сидорович
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Лаврентева
Рождение ребёнка
1731
Сын: Вшивцев Григорий Карпович
Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Лаврентева
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Гликерия Карповна
Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Лаврентева
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Лаврентева
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Неонила Карповна
Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Лаврентева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Вшивцевы (при речке Лемехе)
Смерть
После 1764