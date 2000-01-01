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Вшивцев Карп Лукянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Вшивцев Лука Сидорович

Мать: Вшивцева Агафья Устиновна

Рождение ребёнка
1730

Сын: Вшивцев Фёдор Карпович

Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Лаврентева

Рождение ребёнка
1731

Сын: Вшивцев Григорий Карпович

Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Лаврентева

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Гликерия Карповна

Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Лаврентева

Рождение ребёнка
1741

Сын: Вшивцев Прохор Карпович

Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Лаврентева

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Неонила Карповна

Мать ребёнка: Вшивцева Акилина Лаврентева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Акилина Лаврентева

Место жительства
Неизвестно
д. Вшивцевы (при речке Лемехе)
Смерть
После 1764
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