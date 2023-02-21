Вшивцев Михаил Лукянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Вшивцев Лука Сидорович
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: Вшивцева Агафия Трифанова
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Феврония Михайловна
Мать ребёнка: Вшивцева Агафия Трифанова
Рождение ребёнка
1750
Сын: Вшивцев Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Вшивцева Агафия Трифанова
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Вшивцева Агафия Трифанова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Вшивцева Агафия Трифанова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с. Мякиши (Гулинский )
Смерть
После 1764