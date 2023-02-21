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Вшивцев Михаил Лукянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Вшивцев Лука Сидорович

Мать: Вшивцева Агафья Устиновна

Рождение ребёнка
1742

Сын: Вшивцев Ефим Михайлович

Мать ребёнка: Вшивцева Агафия Трифанова

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Феврония Михайловна

Мать ребёнка: Вшивцева Агафия Трифанова

Рождение ребёнка
1750

Сын: Вшивцев Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Вшивцева Агафия Трифанова

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Вшивцева Агафия Трифанова

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Вшивцева Агафия Трифанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Агафия Трифанова

Место жительства
Неизвестно
с. Мякиши (Гулинский )
Смерть
После 1764
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