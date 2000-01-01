Вшивцева (Дуркина) Феврония Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Вшивцев Макар Лукянович
Рождение ребёнка
09.12.1753
Дочь: Анна Макаравна
Отец ребёнка: Вшивцев Макар Лукянович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Гликерия Макаравна
Отец ребёнка: Вшивцев Макар Лукянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Вшивцевы (при речке Лемехе)
Смерть
После 1764