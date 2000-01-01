Вшивцева (Дуркина) Феврония Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцева (Дуркина) Феврония Ильина

Вшивцева (Дуркина) Феврония Ильина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Вшивцев Абрам Макарович

Отец ребёнка: Вшивцев Макар Лукянович

Рождение ребёнка
09.12.1753

Дочь: Анна Макаравна

Отец ребёнка: Вшивцев Макар Лукянович

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Гликерия Макаравна

Отец ребёнка: Вшивцев Макар Лукянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Макар Лукянович

Место жительства
Неизвестно
д. Вшивцевы (при речке Лемехе)
Смерть
После 1764
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close