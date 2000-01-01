Вшивцев Абрам Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Вшивцев Макар Лукянович
Мать: Вшивцева Феврония Ильина
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Зиновия Абрамовна
Мать ребёнка: Сиклитиния Антипина
Рождение ребёнка
1768
Сын: Вшивцев Понкрат Абрамович
Мать ребёнка: Сиклитиния Антипина
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Матрона Абрамовна
Мать ребёнка: Сиклитиния Антипина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сиклитиния Антипина
Место жительства
Неизвестно
д. Вшивцевы (при речке Лемехе)
Смерть
1785