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Вшивцев Абрам Макарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Вшивцев Макар Лукянович

Мать: Вшивцева Феврония Ильина

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Зиновия Абрамовна

Мать ребёнка: Сиклитиния Антипина

Рождение ребёнка
1768

Сын: Вшивцев Понкрат Абрамович

Мать ребёнка: Сиклитиния Антипина

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Матрона Абрамовна

Мать ребёнка: Сиклитиния Антипина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сиклитиния Антипина

Место жительства
Неизвестно
д. Вшивцевы (при речке Лемехе)
Смерть
1785
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