Сиклитиния Антипина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Зиновия Абрамовна
Отец ребёнка: Вшивцев Абрам Макарович
Рождение ребёнка
1768
Сын: Вшивцев Понкрат Абрамович
Отец ребёнка: Вшивцев Абрам Макарович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Матрона Абрамовна
Отец ребёнка: Вшивцев Абрам Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795