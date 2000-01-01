Сиклитиния Антипина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиклитиния Антипина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Зиновия Абрамовна

Отец ребёнка: Вшивцев Абрам Макарович

Рождение ребёнка
1768

Сын: Вшивцев Понкрат Абрамович

Отец ребёнка: Вшивцев Абрам Макарович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Матрона Абрамовна

Отец ребёнка: Вшивцев Абрам Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Абрам Макарович

Смерть
После 1795
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