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Хорошавин Архип Ильич

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Хорошавин Илья Тимофеевич

Мать: Хорошавина Евдокия Фёдоровна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.01.1812 ст.

Сын: Хорошавин Павел Архипович

Мать ребёнка: Хорошавина Татьяна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Хорошавин Калинин Архипович

Мать ребёнка: Хорошавина Татьяна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.08.1821

Сын: Хорошавин Емельян Архипович

Мать ребёнка: Хорошавина Татьяна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Мавра Архиповна

Мать ребёнка: Хорошавина Татьяна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
31.01.1841

Жена: Хорошавина Екатерина Космина

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
2 брак
Рождение ребёнка
10.05.1845

Сын: Хорошавин Николай Архипович

Мать ребёнка: Хорошавина Екатерина Космина

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Татьяна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1857
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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