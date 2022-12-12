Хорошавин Архип Ильич
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Рождение ребёнка
03.01.1812 ст.
Сын: Хорошавин Павел Архипович
Мать ребёнка: Хорошавина Татьяна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Хорошавин Калинин Архипович
Мать ребёнка: Хорошавина Татьяна
Рождение ребёнка
06.08.1821
Сын: Хорошавин Емельян Архипович
Мать ребёнка: Хорошавина Татьяна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Мавра Архиповна
Мать ребёнка: Хорошавина Татьяна
Бракосочетание
31.01.1841
2 брак
Рождение ребёнка
10.05.1845
Сын: Хорошавин Николай Архипович
Мать ребёнка: Хорошавина Екатерина Космина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хорошавина Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1857