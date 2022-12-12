Хорошавина (?) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (?) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

До 1841

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1812 ст.

Сын: Хорошавин Павел Архипович

Отец ребёнка: Хорошавин Архип Ильич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Хорошавин Калинин Архипович

Отец ребёнка: Хорошавин Архип Ильич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.08.1821

Сын: Хорошавин Емельян Архипович

Отец ребёнка: Хорошавин Архип Ильич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Мавра Архиповна

Отец ребёнка: Хорошавин Архип Ильич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Архип Ильич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1841
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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