Хорошавина (?) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиДо 1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1812 ст.
Сын: Хорошавин Павел Архипович
Отец ребёнка: Хорошавин Архип Ильич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Хорошавин Калинин Архипович
Отец ребёнка: Хорошавин Архип Ильич
Рождение ребёнка
06.08.1821
Сын: Хорошавин Емельян Архипович
Отец ребёнка: Хорошавин Архип Ильич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Мавра Архиповна
Отец ребёнка: Хорошавин Архип Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1841