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Хорошавин Калинин Архипович

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

17.01.1860

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Хорошавин Архип Ильич

Мать: Хорошавина Татьяна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анастасия Калинина

Мать ребёнка: Хорошавина Татьяна Алексеевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Хорошавин Косьма Калининов

Мать ребёнка: Хорошавина Татьяна Алексеевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.09.1850

Сын: Хорошавин Фёдор Калининов

Мать ребёнка: Хорошавина Татьяна Алексеевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.10.1852

Дочь: Пелагея Калинина

Мать ребёнка: Хорошавина Татьяна Алексеевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Хорошавин Радион Калининов

Мать ребёнка: Хорошавина Татьяна Алексеевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.07.1856

Дочь: Хорошавина Мария Калинина

Мать ребёнка: Хорошавина Татьяна Алексеевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
21.06.1858

Сын: Хорошавин Иван Калининов

Мать ребёнка: Хорошавина Татьяна Алексеевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
12.08.1860

Сын: Хорошавин Мирон Калининов

Мать ребёнка: Хорошавина Татьяна Алексеевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Татьяна Алексеевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
17.01.1860
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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