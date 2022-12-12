Хорошавин Калинин Архипович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти17.01.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Хорошавин Архип Ильич
Мать: Хорошавина Татьяна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анастасия Калинина
Мать ребёнка: Хорошавина Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Хорошавин Косьма Калининов
Мать ребёнка: Хорошавина Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
15.09.1850
Сын: Хорошавин Фёдор Калининов
Мать ребёнка: Хорошавина Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
04.10.1852
Дочь: Пелагея Калинина
Мать ребёнка: Хорошавина Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Хорошавин Радион Калининов
Мать ребёнка: Хорошавина Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
14.07.1856
Дочь: Хорошавина Мария Калинина
Мать ребёнка: Хорошавина Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
21.06.1858
Мать ребёнка: Хорошавина Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
12.08.1860
Сын: Хорошавин Мирон Калининов
Мать ребёнка: Хорошавина Татьяна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.01.1860