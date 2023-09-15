Хорошавина (Зубарева) Екатерина Космина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.04.1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Талицкий приход
Бракосочетание
31.01.1841
2 брак
Рождение ребёнка
10.05.1845
Сын: Хорошавин Николай Архипович
Отец ребёнка: Хорошавин Архип Ильич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.04.1846