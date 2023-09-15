Хорошавина (Зубарева) Екатерина Космина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Зубарева) Екатерина Космина

Место рождения

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.04.1846

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Талицкий приход
Бракосочетание
31.01.1841

Муж: Хорошавин Архип Ильич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
2 брак
Рождение ребёнка
10.05.1845

Сын: Хорошавин Николай Архипович

Отец ребёнка: Хорошавин Архип Ильич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
27.04.1846
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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