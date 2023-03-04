Хорошавина Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина Евдокия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Хорошавин Архип Ильич

Отец ребёнка: Хорошавин Илья Тимофеевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Хорошавина) Марфа Ильинична

Отец ребёнка: Хорошавин Илья Тимофеевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
1901

Муж: Хорошавин Илья Тимофеевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834

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