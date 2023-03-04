Хорошавина Евдокия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Хорошавин Илья Тимофеевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Хорошавина) Марфа Ильинична
Отец ребёнка: Хорошавин Илья Тимофеевич
Бракосочетание
1901
Смерть
После 1834