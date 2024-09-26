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Беляй Кондрат Яковлевич

Место рождения

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1793 г.р.

Мать

Около 1807 г.р.

Жена

Около 1821 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Беляй Яков Еремеевич

Мать: Беляй Елена Тимофеевна

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляй Ефросиния

Рождение ребёнка
1838

Сын: Беляй Пётр Кондратьевич

Мать ребёнка: Беляй Ефросиния

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Беляй Михаил (Иван)

Мать ребёнка: Беляй Ефросиния

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: (Беляй) Харитина

Мать ребёнка: Беляй Ефросиния

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: (Беляй) Прасковья

Мать ребёнка: Беляй Ефросиния

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: (Беляй) Анастасия

Мать ребёнка: Беляй Ефросиния

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: (Беляй) Евдокия

Мать ребёнка: Беляй Ефросиния

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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