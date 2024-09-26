Беляй Кондрат Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Беляй Яков Еремеевич
Мать: Беляй Елена Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляй Ефросиния
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Беляй Ефросиния
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Беляй Михаил (Иван)
Мать ребёнка: Беляй Ефросиния
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: (Беляй) Харитина
Мать ребёнка: Беляй Ефросиния
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: (Беляй) Прасковья
Мать ребёнка: Беляй Ефросиния
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: (Беляй) Анастасия
Мать ребёнка: Беляй Ефросиния
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: (Беляй) Евдокия
Мать ребёнка: Беляй Ефросиния
Смерть
Неизвестно