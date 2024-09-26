Беляй Ефросиния
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Беляй Кондрат Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Беляй Михаил (Иван)
Отец ребёнка: Беляй Кондрат Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: (Беляй) Харитина
Отец ребёнка: Беляй Кондрат Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: (Беляй) Прасковья
Отец ребёнка: Беляй Кондрат Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: (Беляй) Анастасия
Отец ребёнка: Беляй Кондрат Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: (Беляй) Евдокия
Отец ребёнка: Беляй Кондрат Яковлевич
Смерть
Неизвестно