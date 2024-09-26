Беляй Ефросиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляй Ефросиния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Сергей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляй Кондрат Яковлевич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Беляй Пётр Кондратьевич

Отец ребёнка: Беляй Кондрат Яковлевич

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Беляй Михаил (Иван)

Отец ребёнка: Беляй Кондрат Яковлевич

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: (Беляй) Харитина

Отец ребёнка: Беляй Кондрат Яковлевич

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: (Беляй) Прасковья

Отец ребёнка: Беляй Кондрат Яковлевич

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: (Беляй) Анастасия

Отец ребёнка: Беляй Кондрат Яковлевич

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: (Беляй) Евдокия

Отец ребёнка: Беляй Кондрат Яковлевич

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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