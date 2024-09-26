Беляй Елена Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляй Елена Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1793 г.р.

Дети

Около 1814 г.р.
Около 1820 г.р.
Около 1827 г.р.
1830 г.р.
Около 1832 г.р.
Около 1835 г.р.

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляй Яков Еремеевич

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Беляй Кондрат Яковлевич

Отец ребёнка: Беляй Яков Еремеевич

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Беляй Иван

Отец ребёнка: Беляй Яков Еремеевич

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Беляй Козьма

Отец ребёнка: Беляй Яков Еремеевич

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Беляй) Агафья

Отец ребёнка: Беляй Яков Еремеевич

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Беляй Захарий

Отец ребёнка: Беляй Яков Еремеевич

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: (Беляй) Екатерина

Отец ребёнка: Беляй Яков Еремеевич

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Смерть
После 1858

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