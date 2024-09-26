Беляй Елена Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1807
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беляй Яков Еремеевич
Рождение ребёнка
Около 1814
Отец ребёнка: Беляй Яков Еремеевич
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Беляй Иван
Отец ребёнка: Беляй Яков Еремеевич
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Беляй Козьма
Отец ребёнка: Беляй Яков Еремеевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Беляй) Агафья
Отец ребёнка: Беляй Яков Еремеевич
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Беляй Захарий
Отец ребёнка: Беляй Яков Еремеевич
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: (Беляй) Екатерина
Отец ребёнка: Беляй Яков Еремеевич
Смерть
После 1858