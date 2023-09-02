Хрущёв-Камык Дмитрий Иванович
Место рожденияс.Тяжинское
Дата рождения24.10.1867
Дата смерти16.04.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1867
с.Тяжинское
Незаконорожденный
Бракосочетание
19.10.1890
Рождение ребёнка
07.03.1891
Сын: Хрущев Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Камык -Хрущева Таисия Андреевна
Рождение ребёнка
26.12.1891
Мать ребёнка: Камык -Хрущева Таисия Андреевна
Рождение ребёнка
27.01.1895
Дочь: Хрущева Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Камык -Хрущева Таисия Андреевна
Рождение ребёнка
01.01.1898
Мать ребёнка: Камык -Хрущева Таисия Андреевна
Рождение ребёнка
03.07.1900
Дочь: Камык Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Камык -Хрущева Таисия Андреевна
Рождение ребёнка
02.06.1901
Мать ребёнка: Камык -Хрущева Таисия Андреевна
Рождение ребёнка
17.08.1904
Мать ребёнка: Камык -Хрущева Таисия Андреевна
Рождение ребёнка
17.08.1906
Мать ребёнка: Камык -Хрущева Таисия Андреевна
Рождение ребёнка
01.07.1908
Дочь: Камык Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Камык -Хрущева Таисия Андреевна
Рождение ребёнка
10.10.1911
Дочь: Пыльнева Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Камык -Хрущева Таисия Андреевна
Смерть
16.04.1959