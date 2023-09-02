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Хрущёв-Камык Дмитрий Иванович

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Место рождения

с.Тяжинское

Дата рождения

24.10.1867

Дата смерти

16.04.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1867

Отец: не указан

Мать: Хрустенко Акулина Ивановна

с.Тяжинское
Незаконорожденный
Бракосочетание
19.10.1890

Жена: Камык -Хрущева Таисия Андреевна

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.03.1891

Сын: Хрущев Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Камык -Хрущева Таисия Андреевна

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.12.1891

Сын: Хрущев Стефан Дмитриевич

Мать ребёнка: Камык -Хрущева Таисия Андреевна

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.01.1895

Дочь: Хрущева Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Камык -Хрущева Таисия Андреевна

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.01.1898

Сын: Хрущев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Камык -Хрущева Таисия Андреевна

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.07.1900

Дочь: Камык Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Камык -Хрущева Таисия Андреевна

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
02.06.1901

Сын: Камык Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: Камык -Хрущева Таисия Андреевна

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.08.1904

Сын: Камык Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Камык -Хрущева Таисия Андреевна

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.08.1906

Сын: Камык Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Камык -Хрущева Таисия Андреевна

Рождение ребёнка
01.07.1908

Дочь: Камык Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Камык -Хрущева Таисия Андреевна

Рождение ребёнка
10.10.1911

Дочь: Пыльнева Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Камык -Хрущева Таисия Андреевна

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
16.04.1959
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