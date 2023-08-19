Хрущев Стефан Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения26.12.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1891
Бракосочетание
13.11.1913
Рождение ребёнка
04.09.1914
Мать ребёнка: Ускова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
08.11.1918
Дочь: Камык Антонина Стефановна
Мать ребёнка: Ускова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
21.12.1919
Дочь: Камык Антонина Стефановна
Мать ребёнка: Ускова Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно