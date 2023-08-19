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Хрущев Стефан Дмитриевич

Место рождения

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

26.12.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1891

Отец: Хрущёв-Камык Дмитрий Иванович

Мать: Камык -Хрущева Таисия Андреевна

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
13.11.1913

Жена: Ускова Александра Ивановна

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
04.09.1914

Сын: Камык Фёдор Стефанович

Мать ребёнка: Ускова Александра Ивановна

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.11.1918

Дочь: Камык Антонина Стефановна

Мать ребёнка: Ускова Александра Ивановна

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
21.12.1919

Дочь: Камык Антонина Стефановна

Мать ребёнка: Ускова Александра Ивановна

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ускова Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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