Камык -Хрущева (Ожигова) Таисия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти28.08.1933
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
19.10.1890
Рождение ребёнка
07.03.1891
Сын: Хрущев Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Хрущёв-Камык Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
26.12.1891
Отец ребёнка: Хрущёв-Камык Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
27.01.1895
Дочь: Хрущева Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Хрущёв-Камык Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1898
Отец ребёнка: Хрущёв-Камык Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
03.07.1900
Дочь: Камык Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Хрущёв-Камык Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
02.06.1901
Отец ребёнка: Хрущёв-Камык Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
17.08.1904
Отец ребёнка: Хрущёв-Камык Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
17.08.1906
Отец ребёнка: Хрущёв-Камык Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1908
Дочь: Камык Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Хрущёв-Камык Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
10.10.1911
Дочь: Пыльнева (Камык) Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Хрущёв-Камык Дмитрий Иванович
Смерть
28.08.1933