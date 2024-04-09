Камык -Хрущева (Ожигова) Таисия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камык -Хрущева (Ожигова) Таисия Андреевна

Место рождения

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

28.08.1933

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Ожигов Андрей Аверьянович

Мать: Ожигова Устинья Александровна

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
19.10.1890

Муж: Хрущёв-Камык Дмитрий Иванович

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.03.1891

Сын: Хрущев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Хрущёв-Камык Дмитрий Иванович

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.12.1891

Сын: Хрущев Стефан Дмитриевич

Отец ребёнка: Хрущёв-Камык Дмитрий Иванович

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.01.1895

Дочь: Хрущева Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Хрущёв-Камык Дмитрий Иванович

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.01.1898

Сын: Хрущев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Хрущёв-Камык Дмитрий Иванович

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.07.1900

Дочь: Камык Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Хрущёв-Камык Дмитрий Иванович

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
02.06.1901

Сын: Камык Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Хрущёв-Камык Дмитрий Иванович

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.08.1904

Сын: Камык Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Хрущёв-Камык Дмитрий Иванович

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.08.1906

Сын: Камык Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Хрущёв-Камык Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
01.07.1908

Дочь: Камык Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Хрущёв-Камык Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
10.10.1911

Дочь: Пыльнева (Камык) Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Хрущёв-Камык Дмитрий Иванович

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
28.08.1933
Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область

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