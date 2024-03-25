Пыльнева (Камык) Прасковья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения10.10.1911
Дата смерти26.05.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1911
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.07.1929
Сын: Пыльнев Валентин Александрович
Отец ребёнка: Пыльнев Александр Иванович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Пыльнева Лидия Александровна
Отец ребёнка: Пыльнев Александр Иванович
Рождение ребёнка
18.05.1941
Дочь: Шамаева (Пыльнева) Светлана Александровна
Отец ребёнка: Пыльнев Александр Иванович
Рождение ребёнка
16.03.1944
Сын: Пыльнев Вениамин Александрович
Отец ребёнка: Пыльнев Александр Иванович
Смерть
26.05.1993