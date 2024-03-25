Пыльнева (Камык) Прасковья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыльнева (Камык) Прасковья Дмитриевна

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Место рождения

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

10.10.1911

Дата смерти

26.05.1993

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1911

Отец: Хрущёв-Камык Дмитрий Иванович

Мать: Камык -Хрущева (Ожигова) Таисия Андреевна

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
Неизвестно
Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
29.07.1929

Сын: Пыльнев Валентин Александрович

Отец ребёнка: Пыльнев Александр Иванович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Пыльнева Лидия Александровна

Отец ребёнка: Пыльнев Александр Иванович

Рождение ребёнка
18.05.1941

Дочь: Шамаева (Пыльнева) Светлана Александровна

Отец ребёнка: Пыльнев Александр Иванович

Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
16.03.1944

Сын: Пыльнев Вениамин Александрович

Отец ребёнка: Пыльнев Александр Иванович

Белово, Беловский, Кемеровская область
Смерть
26.05.1993

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