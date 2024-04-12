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Пыльнев Вениамин Александрович

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Место рождения

Белово, Беловский, Кемеровская область

Дата рождения

16.03.1944

Дата смерти

13.02.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1944

Отец: Пыльнев Александр Иванович

Мать: Пыльнева Прасковья Дмитриевна

Белово, Беловский, Кемеровская область
Бракосочетание
26.03.1967

Жена: Пыльнева Александра Никитична

Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
19.01.1968

Сын: Пыльнев Андрей Вениаминович

Мать ребёнка: Пыльнева Александра Никитична

Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
04.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пыльнева Александра Никитична

Белово, Беловский, Кемеровская область
Место жительства
Неизвестно
Белово, Беловский, Кемеровская область
Смерть
13.02.1984
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