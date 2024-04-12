Пыльнев Вениамин Александрович
Место рождения
Дата рождения16.03.1944
Дата смерти13.02.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1944
Бракосочетание
26.03.1967
Рождение ребёнка
19.01.1968
Сын: Пыльнев Андрей Вениаминович
Мать ребёнка: Пыльнева Александра Никитична
Рождение ребёнка
04.08.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пыльнева Александра Никитична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.02.1984