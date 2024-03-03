Пыльнев Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыльнев Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.02.1908

Дата смерти

18.04.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1908

Отец: Пыльнев Иван

Мать: Пыльнева Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1929

Сын: Пыльнев Валентин Александрович

Мать ребёнка: Пыльнева (Камык) Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Пыльнева Лидия Александровна

Мать ребёнка: Пыльнева (Камык) Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.05.1941

Дочь: Шамаева (Пыльнева) Светлана Александровна

Мать ребёнка: Пыльнева (Камык) Прасковья Дмитриевна

Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
16.03.1944

Сын: Пыльнев Вениамин Александрович

Мать ребёнка: Пыльнева (Камык) Прасковья Дмитриевна

Белово, Беловский, Кемеровская область
Смерть
18.04.1970

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