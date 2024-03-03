Пыльнев Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.02.1908
Дата смерти18.04.1970
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1908
Отец: Пыльнев Иван
Мать: Пыльнева Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1929
Сын: Пыльнев Валентин Александрович
Мать ребёнка: Пыльнева (Камык) Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Пыльнева Лидия Александровна
Мать ребёнка: Пыльнева (Камык) Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.05.1941
Дочь: Шамаева (Пыльнева) Светлана Александровна
Мать ребёнка: Пыльнева (Камык) Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.03.1944
Сын: Пыльнев Вениамин Александрович
Мать ребёнка: Пыльнева (Камык) Прасковья Дмитриевна
Смерть
18.04.1970