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Хрустенко Иван Даниилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрустенко Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
03.10.1846

Дочь: Хрустенко Афанасия Ивановна

Мать ребёнка: Хрустенко Акулина Ивановна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1849

Сын: Хрущенко Михаил Иванович

Мать ребёнка: Хрустенко Акулина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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