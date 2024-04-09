Хрустенко Иван Даниилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.1846
Дочь: Хрустенко Афанасия Ивановна
Мать ребёнка: Хрустенко Акулина Ивановна
Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Хрустенко Акулина Ивановна
Смерть
Неизвестно