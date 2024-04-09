Хрустенко Афанасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.10.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1846
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышев Яков Дементьевич
Отец ребёнка: Чернышев Дементий Афанасьевич
Бракосочетание
18.01.1863
Старый Тяжин, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1864
Сын: Чернышев Константин Дементьевич
Отец ребёнка: Чернышев Дементий Афанасьевич
Рождение ребёнка
22.07.1866
Дочь: Чернышева Васса Дементьевна
Отец ребёнка: Чернышев Дементий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1869
Сын: Чернышев Николай Дементьевич
Отец ребёнка: Чернышев Дементий Афанасьевич
Смерть
Неизвестно