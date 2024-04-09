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Хрустенко Афанасия Ивановна

Место рождения

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

03.10.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1846

Отец: Хрустенко Иван Даниилович

Мать: Хрустенко Акулина Ивановна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Яков Дементьевич

Отец ребёнка: Чернышев Дементий Афанасьевич

Бракосочетание
18.01.1863

Муж: Чернышев Дементий Афанасьевич

Старый Тяжин, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Чернышев Константин Дементьевич

Отец ребёнка: Чернышев Дементий Афанасьевич

Рождение ребёнка
22.07.1866

Дочь: Чернышева Васса Дементьевна

Отец ребёнка: Чернышев Дементий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1869

Сын: Чернышев Николай Дементьевич

Отец ребёнка: Чернышев Дементий Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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