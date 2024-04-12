Михин Иона Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михин Иона Михайлович

Место рождения

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

08.06.1764

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1764

Отец: Михин Михаил Дмитриевич

Мать: Татьяна Филипповна

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Михин Иван ст

Мать ребёнка: Михина Прасковья

Бракосочетание
22.01.1786

Жена: Михина Прасковья

Рождение ребёнка
22.07.1788

Дочь: Марья Ионовна

Мать ребёнка: Михина Прасковья

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.07.1790

Сын: Михин Карп Ионович

Мать ребёнка: Михина Прасковья

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.10.1791

Сын: Михин Степан Ионович

Мать ребёнка: Михина Прасковья

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.10.1793

Сын: Михин Артем Ионович

Мать ребёнка: Михина Прасковья

Рождение ребёнка
09.12.1802

Дочь: Анна Ионовна

Мать ребёнка: Михина Прасковья

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.10.1806

Сын: Михин Андрей Ионович

Мать ребёнка: Михина Прасковья

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.05.1810

Сын: Михин Иван Ионович

Мать ребёнка: Михина Прасковья

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1839
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