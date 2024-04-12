Михин Иона Михайлович
Место рождения
Дата рождения08.06.1764
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1764
Отец: Михин Михаил Дмитриевич
Мать: Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Михин Иван ст
Мать ребёнка: Михина Прасковья
Бракосочетание
22.01.1786
Жена: Михина Прасковья
Рождение ребёнка
22.07.1788
Дочь: Марья Ионовна
Мать ребёнка: Михина Прасковья
Рождение ребёнка
15.07.1790
Сын: Михин Карп Ионович
Мать ребёнка: Михина Прасковья
Рождение ребёнка
28.10.1791
Сын: Михин Степан Ионович
Мать ребёнка: Михина Прасковья
Рождение ребёнка
20.10.1793
Сын: Михин Артем Ионович
Мать ребёнка: Михина Прасковья
Рождение ребёнка
09.12.1802
Дочь: Анна Ионовна
Мать ребёнка: Михина Прасковья
Рождение ребёнка
02.10.1806
Сын: Михин Андрей Ионович
Мать ребёнка: Михина Прасковья
Рождение ребёнка
08.05.1810
Сын: Михин Иван Ионович
Мать ребёнка: Михина Прасковья
Смерть
1839