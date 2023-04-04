Татьяна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1763

Муж: Михин Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.06.1764

Сын: Михин Иона Михайлович

Отец ребёнка: Михин Михаил Дмитриевич

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.11.1775

Дочь: Степанида Михаиловна

Отец ребёнка: Михин Михаил Дмитриевич

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.08.1780

Сын: Михин Александр Михаилович

Отец ребёнка: Михин Михаил Дмитриевич

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.09.1782

Сын: Михин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михин Михаил Дмитриевич

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.12.1783

Сын: Михин Илья Михайлович

Отец ребёнка: Михин Михаил Дмитриевич

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Михин Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Настасья Михайловна

Отец ребёнка: Михин Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афимья Михайловна

Отец ребёнка: Михин Михаил Дмитриевич

Смерть
1794
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