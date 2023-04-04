Татьяна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1742
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1763
Рождение ребёнка
08.06.1764
Отец ребёнка: Михин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.11.1775
Дочь: Степанида Михаиловна
Отец ребёнка: Михин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.08.1780
Сын: Михин Александр Михаилович
Отец ребёнка: Михин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.09.1782
Отец ребёнка: Михин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.12.1783
Отец ребёнка: Михин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Михин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Настасья Михайловна
Отец ребёнка: Михин Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афимья Михайловна
Отец ребёнка: Михин Михаил Дмитриевич
Смерть
1794