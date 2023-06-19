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Михин Михаил Дмитриевич

Место рождения

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

25.02.1804

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Михин Дмитрий Сергеевич

Мать: Анна Степановна

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
25.01.1763

Жена: Татьяна Филипповна

Рождение ребёнка
08.06.1764

Сын: Михин Иона Михайлович

Мать ребёнка: Татьяна Филипповна

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.11.1775

Дочь: Степанида Михаиловна

Мать ребёнка: Татьяна Филипповна

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.08.1780

Сын: Михин Александр Михаилович

Мать ребёнка: Татьяна Филипповна

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.09.1782

Сын: Михин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Татьяна Филипповна

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.12.1783

Сын: Михин Илья Михайлович

Мать ребёнка: Татьяна Филипповна

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Татьяна Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Настасья Михайловна

Мать ребёнка: Татьяна Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афимья Михайловна

Мать ребёнка: Татьяна Филипповна

Смерть
25.02.1804