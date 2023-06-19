Михин Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1734
Дата смерти25.02.1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: Михин Дмитрий Сергеевич
Мать: Анна Степановна
Бракосочетание
25.01.1763
Жена: Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
08.06.1764
Мать ребёнка: Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
11.11.1775
Дочь: Степанида Михаиловна
Мать ребёнка: Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
30.08.1780
Сын: Михин Александр Михаилович
Мать ребёнка: Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
07.09.1782
Мать ребёнка: Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
07.12.1783
Мать ребёнка: Татьяна Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Настасья Михайловна
Мать ребёнка: Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афимья Михайловна
Мать ребёнка: Татьяна Филипповна
Смерть
25.02.1804