Михин Иван ст
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Михин Иона Михайлович
Мать: Михина Прасковья
Рождение ребёнка
01.06.1814
Мать ребёнка: Мария (Марья)
Рождение ребёнка
26.09.1819
Сын: Михин Иван Иванович
Мать ребёнка: Мария (Марья)
Рождение ребёнка
14.10.1822
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Мария (Марья)
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Мария (Марья)
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Мария (Марья)
Рождение ребёнка
26.11.1834
Сын: Михин Наум Иванович
Мать ребёнка: Мария (Марья)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария (Марья)
Смерть
1841