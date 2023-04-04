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Михин Иван ст

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Михин Иона Михайлович

Мать: Михина Прасковья

Рождение ребёнка
01.06.1814

Сын: Михин Никифор Иванович

Мать ребёнка: Мария (Марья)

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.09.1819

Сын: Михин Иван Иванович

Мать ребёнка: Мария (Марья)

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.10.1822

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Мария (Марья)

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Михин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Мария (Марья)

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Мария (Марья)

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.11.1834

Сын: Михин Наум Иванович

Мать ребёнка: Мария (Марья)

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария (Марья)

Смерть
1841
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