Михина (Филимонова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михина (Филимонова) Прасковья

Место рождения

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

15.03.1823

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Михин Иван ст

Отец ребёнка: Михин Иона Михайлович

Бракосочетание
22.01.1786

Муж: Михин Иона Михайлович

Рождение ребёнка
22.07.1788

Дочь: Марья Ионовна

Отец ребёнка: Михин Иона Михайлович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.07.1790

Сын: Михин Карп Ионович

Отец ребёнка: Михин Иона Михайлович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.10.1791

Сын: Михин Степан Ионович

Отец ребёнка: Михин Иона Михайлович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.10.1793

Сын: Михин Артем Ионович

Отец ребёнка: Михин Иона Михайлович

Рождение ребёнка
09.12.1802

Дочь: Анна Ионовна

Отец ребёнка: Михин Иона Михайлович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.10.1806

Сын: Михин Андрей Ионович

Отец ребёнка: Михин Иона Михайлович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.05.1810

Сын: Михин Иван Ионович

Отец ребёнка: Михин Иона Михайлович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
15.03.1823
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