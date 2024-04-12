Михина (Филимонова) Прасковья
Место рождения
Дата рожденияОколо 1753
Дата смерти15.03.1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Михин Иван ст
Отец ребёнка: Михин Иона Михайлович
Бракосочетание
22.01.1786
Рождение ребёнка
22.07.1788
Дочь: Марья Ионовна
Отец ребёнка: Михин Иона Михайлович
Рождение ребёнка
15.07.1790
Сын: Михин Карп Ионович
Отец ребёнка: Михин Иона Михайлович
Рождение ребёнка
28.10.1791
Сын: Михин Степан Ионович
Отец ребёнка: Михин Иона Михайлович
Рождение ребёнка
20.10.1793
Сын: Михин Артем Ионович
Отец ребёнка: Михин Иона Михайлович
Рождение ребёнка
09.12.1802
Дочь: Анна Ионовна
Отец ребёнка: Михин Иона Михайлович
Рождение ребёнка
02.10.1806
Сын: Михин Андрей Ионович
Отец ребёнка: Михин Иона Михайлович
Рождение ребёнка
08.05.1810
Сын: Михин Иван Ионович
Отец ребёнка: Михин Иона Михайлович
Смерть
15.03.1823