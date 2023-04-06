Михин Андрей Ионович
Место рождения
Дата рождения02.10.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1806
Отец: Михин Иона Михайлович
Мать: Михина Прасковья
Рождение ребёнка
29.10.1823
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
20.08.1825
Сын: Михин Иван Андреевич
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
18.08.1828
Сын: Михин Фрол Андреевич
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
08.01.1830
Дочь: Домна Андреевна
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
04.10.1832
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
22.01.1836
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
05.03.1838
Мать ребёнка: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Смерть
Неизвестно