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Михин Андрей Ионович

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Место рождения

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

02.10.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1806

Отец: Михин Иона Михайлович

Мать: Михина Прасковья

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.10.1823

Сын: Михин Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Евдокия

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.08.1825

Сын: Михин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Евдокия

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.08.1828

Сын: Михин Фрол Андреевич

Мать ребёнка: Евдокия

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.01.1830

Дочь: Домна Андреевна

Мать ребёнка: Евдокия

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.10.1832

Сын: Михин Емельян Андреевич

Мать ребёнка: Евдокия

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.01.1836

Сын: Михин Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Евдокия

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.03.1838

Сын: Михин Василий Андреевич

Мать ребёнка: Евдокия

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Смерть
Неизвестно
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