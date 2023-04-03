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Таранов Иона Федоров

Место рождения

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Таранов Федор Иванов

Мать: Мария

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
1828
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
1845

Жена: Таранова Ольга

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
дата и место вычислено
Рождение ребёнка
1847

Сын: Таранов Трофим

Мать ребёнка: Таранова Ольга

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Таранова) Мария

Мать ребёнка: Таранова Ольга

Рождение ребёнка
1852

Сын: Таранов Никита

Мать ребёнка: Таранова Ольга

Рождение ребёнка
1855

Сын: Таранов Трофим

Мать ребёнка: Таранова Ольга

Место жительства
1855
Закан-Юрт, Ачхой-Мартановский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Таранова) Анна

Мать ребёнка: Таранова Ольга

Смерть
Неизвестно

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