Таранов Иона Федоров
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Таранов Федор Иванов
Мать: Мария
Место жительства
1828
Бракосочетание
1845
Жена: Таранова Ольга
дата и место вычислено
Рождение ребёнка
1847
Сын: Таранов Трофим
Мать ребёнка: Таранова Ольга
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Таранова) Мария
Мать ребёнка: Таранова Ольга
Рождение ребёнка
1852
Сын: Таранов Никита
Мать ребёнка: Таранова Ольга
Рождение ребёнка
1855
Сын: Таранов Трофим
Мать ребёнка: Таранова Ольга
Место жительства
1855
Закан-Юрт, Ачхой-Мартановский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Таранова) Анна
Мать ребёнка: Таранова Ольга
Смерть
Неизвестно