Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария

Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Матрона Федорова

Отец ребёнка: Таранов Федор Иванов

Рождение ребёнка
1825

Сын: Таранов Иона Федоров

Отец ребёнка: Таранов Федор Иванов

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Таранов Федор Иванов

Рождение ребёнка
1828

Сын: Таранов Семен Федоров

Отец ребёнка: Таранов Федор Иванов

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Таранов Федор Иванов

Рождение ребёнка
1840

Сын: Таранов Иван Федоров

Отец ребёнка: Таранов Федор Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таранов Федор Иванов

Место жительства
Неизвестно
Сунжа, , ,
Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close