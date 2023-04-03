Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Матрона Федорова
Отец ребёнка: Таранов Федор Иванов
Рождение ребёнка
1825
Сын: Таранов Иона Федоров
Отец ребёнка: Таранов Федор Иванов
Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Таранов Федор Иванов
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Таранов Федор Иванов
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Таранов Федор Иванов
Рождение ребёнка
1840
Сын: Таранов Иван Федоров
Отец ребёнка: Таранов Федор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Таранов Федор Иванов
Место жительства
Неизвестно
Сунжа, , ,
Смерть
После 1858