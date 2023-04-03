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Таранов Федор Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Таранов Иван

Мать: Авдотья

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Матрона Федорова

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1825

Сын: Таранов Иона Федоров

Мать ребёнка: Мария

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1828

Сын: Таранов Семен Федоров

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Мавра

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1840

Сын: Таранов Иван Федоров

Мать ребёнка: Мария

Место жительства
1855
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Место жительства
Неизвестно
Сунжа, , ,
Смерть
После 1858
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