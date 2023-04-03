Таранов Федор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Таранов Иван
Мать: Авдотья
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Матрона Федорова
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
1825
Сын: Таранов Иона Федоров
Мать ребёнка: Мария
Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
1840
Сын: Таранов Иван Федоров
Мать ребёнка: Мария
Место жительства
1855
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Место жительства
Неизвестно
Сунжа, , ,
Смерть
После 1858