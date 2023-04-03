Таранова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таранова Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1845

Муж: Таранов Иона Федоров

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
дата и место вычислено
Рождение ребёнка
1847

Сын: Таранов Трофим

Отец ребёнка: Таранов Иона Федоров

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Таранов Иона Федоров

Рождение ребёнка
1852

Сын: Таранов Никита

Отец ребёнка: Таранов Иона Федоров

Рождение ребёнка
1855

Сын: Таранов Трофим

Отец ребёнка: Таранов Иона Федоров

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Таранов Иона Федоров

Место жительства
Неизвестно
Сунжа, , ,
Смерть
Неизвестно
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