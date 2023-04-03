Таранова Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1845
Муж: Таранов Иона Федоров
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
дата и место вычислено
Рождение ребёнка
1847
Сын: Таранов Трофим
Отец ребёнка: Таранов Иона Федоров
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Таранов Иона Федоров
Рождение ребёнка
1852
Сын: Таранов Никита
Отец ребёнка: Таранов Иона Федоров
Рождение ребёнка
1855
Сын: Таранов Трофим
Отец ребёнка: Таранов Иона Федоров
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Таранов Иона Федоров
Место жительства
Неизвестно
Сунжа, , ,
Смерть
Неизвестно