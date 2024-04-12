Воинкова (Сединкина) Ульяна Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Сединкина) Ульяна Захарова

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Сединкин Захар Гаврилов

Мать: Сединкина Федосья Яковлева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
13.11.1810

Муж: Воинков Емелиан Гордеев

Рождение ребёнка
14.12.1811

Дочь: Лукия Емельянова

Отец ребёнка: Воинков Емелиан Гордеев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.01.1813

Дочь: Татьяна Емельянова

Отец ребёнка: Воинков Емелиан Гордеев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
19.01.1816

Муж: Козулин Александр Терентьев

Рождение ребёнка
23.11.1816

Сын: Козулин Яков Александров

Отец ребёнка: Козулин Александр Терентьев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.03.1818

Сын: Козулин Ефим Александров

Отец ребёнка: Козулин Александр Терентьев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.05.1820

Дочь: Александра Александрова

Отец ребёнка: Козулин Александр Терентьев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.10.1823

Дочь: Параскева Александрова

Отец ребёнка: Козулин Александр Терентьев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.04.1826

Сын: Козулин Зосима Александров

Отец ребёнка: Козулин Александр Терентьев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.02.1828

Сын: Козулин Поликарп Александров

Отец ребёнка: Козулин Александр Терентьев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.06.1829

Сын: Козулин Иульян Александров

Отец ребёнка: Козулин Александр Терентьев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.06.1832

Дочь: Акилина Александрова

Отец ребёнка: Козулин Александр Терентьев

Смерть
Неизвестно
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