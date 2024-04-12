Воинкова (Сединкина) Ульяна Захарова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Бракосочетание
13.11.1810
Рождение ребёнка
14.12.1811
Дочь: Лукия Емельянова
Отец ребёнка: Воинков Емелиан Гордеев
Рождение ребёнка
15.01.1813
Дочь: Татьяна Емельянова
Отец ребёнка: Воинков Емелиан Гордеев
Бракосочетание
19.01.1816
Рождение ребёнка
23.11.1816
Отец ребёнка: Козулин Александр Терентьев
Рождение ребёнка
10.03.1818
Отец ребёнка: Козулин Александр Терентьев
Рождение ребёнка
17.05.1820
Дочь: Александра Александрова
Отец ребёнка: Козулин Александр Терентьев
Рождение ребёнка
28.10.1823
Дочь: Параскева Александрова
Отец ребёнка: Козулин Александр Терентьев
Рождение ребёнка
17.04.1826
Сын: Козулин Зосима Александров
Отец ребёнка: Козулин Александр Терентьев
Рождение ребёнка
21.02.1828
Сын: Козулин Поликарп Александров
Отец ребёнка: Козулин Александр Терентьев
Рождение ребёнка
16.06.1829
Сын: Козулин Иульян Александров
Отец ребёнка: Козулин Александр Терентьев
Рождение ребёнка
Около ?.06.1832
Дочь: Акилина Александрова
Отец ребёнка: Козулин Александр Терентьев
Смерть
Неизвестно